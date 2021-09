Ousmane Sonko à Y’en à marre : « Nous mènerons ce combat ensemble… »

Le président du Pastef était présent ce jeudi à la conférence de presse tenue ce jeudi par le mouvement Y’en À Marre qui a dénoncé un acharnement sur deux de leurs camarades (Kilifeu et Simon) poursuivis pour une affaire de trafic de visas.



Ousmane Sonko rappelle d’ailleurs que la justice est instrumentalisée. « Il faut se rappeler que Serigne Bassirou Guèye avait dit à Kilifeu qu’ils vont tous aller en prison. C’était en mars dernier lors de cette machination qui avait été déclenchée contre ma personne », rappelle l’homme politique reconnaissant envers l’activiste qui lui avait manifesté son soutien.



À en croire Ousmane Sonko, « le procureur, le doyen des juges, le conseil constitutionnel et la cour suprême » sont les véritables problèmes du Sénégal. Manifestant son total soutien aux membres du mouvement Y’en À Marre, Ousmane Sonko reconnaît le droit à la résistance face à l’oppression qui doit être manifesté. « Nous sommes face à une entreprise de ciblage et de liquidation manifeste. Ils ont tenu coûte que coûte à fabriquer des preuves pour emprisonner des gens », s’offusque le leader du Pastef qui entend se mettre aux côtés de Y’en à Marre pour mener ce combat...































dakaractu