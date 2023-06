Ousmane Sonko a décidé de ne rencontrer aucun médiateur sur la base d’une autorisation delivrée par Antoine Diom ministre de l’intérieur.





Il estime qu’avant de parler de médiation il faut d’abord commencer par dénoncer sa séquestration illégale lui et sa famille. Et exiger de l’état qu’il arrête ses pratiques qui foulent au pied levé ses droits.



Par conséquence, il informe l’opinion nationale et internationale qu’il vit cette situation de manière stoïque et avec une grande détermination de continuer son combat politique par respect à ces centaines jeunes sénégalais froidement assassinés et en toute impunité.

















