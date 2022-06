Ousmane Sonko à la conférence des leaders de YAW : « Si nous laissons passer cette manifestation, nous n’en ferons plus dans les 18 prochains mois… »

À un peu plus de 24h de la tenue de leur manifestation, (même si l’autorité préfectorale ne s’est pas encore prononcé), la coalition Yewwi Askan Wi réitère son appel à une mobilisation qui sera une occasion pour elle d’échanger avec les citoyens sénégalais.



D’après la conférence des leaders, c’est une mobilisation d’information pacifique, mais malheureusement, le régime d’en face ne la perçoit pas ainsi. Pour la conférence des leaders de Yewwi Askna Wi réunie ce matin au siège du Prp pour donner la conduite pour demain, « le pouvoir fait tout pour saboter la manifestation ».



Ce qui ne doit pas, selon Ousmane Sonko, passer car, insinue-t-il, « cette occasion ne doit en aucun cas être ratée par l’opposition. Macky Sall est dans le sondage. Il teste sa stratégie et si elle passe pour cette manifestation, nous n’allons plus en tenir durant les 18 mois qui lui restent dans le pays », a prévenu le président des patriotes.











































