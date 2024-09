Ousmane Sonko annonce la fin du CESE et du HCCT « Le président va prendre des décrets aujourd’hui et remercier les présidents de ces institutions »

Le premier ministre vend la mèche concernant la dissolution du conseil économique social et environnemental (Cese) et le haut conseil et des collectivités territoriales (Hcct). Ce mercredi, lors d’une rencontre avec le personnel de la primature pour parler des questions de réorganisation et de fonctionnement, Ousmane Sonko a informé que « le président de la république va probablement prendre les décrets pour remercier Abdoulaye Daouda Diallo et Aminata Mbengue Ndiaye. Il va aussi bloquer le fonctionnellement de ces institutions pour qu’aucun centime de crédit ne puisse être dépensé ». Le chef du gouvernement rappelle que l’étude sur la rationalisation des dépenses est bientôt bouclée et que la proposition de dissoudre un certain nombre d’institutions pour laquelle le régime actuel s’est engagé.





























































