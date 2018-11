Ousmane Sonko au coeur d’un scandale - Voici les effarants sms du bras droit du leader du parti Pastef, Abdourahmane Baldé, envoyés à l’homme d’affaires Tahirou Sarr!

Cet « esclandre du siècle » va, sans nul doute, polariser l’attention de l’opinion nationale comme internationale sur des pratiques peu orthodoxes du candidat déclaré à la Présidentielle, Ousmane Sonko et de sa clique.



A travers, une série d’articles, qui éclaboussent Ousmane Sonko et Co, avec documents et références à l’appui, nous publions déjà ces sms d’un des lieutenants du leader du parti Les Pastefs, en l’occurrence Abdourahmane Baldé, lequel, n’est autre que son prête-nom.

Le duo partage des appétits carnassiers.



Des messages écrits, qui ont démasqué Sonko , Abdourahmane Baldé (ndlr: joignable au 77 647 …) et Co envoyés au célèbre homme d’affaires Tahirou Sarr, rendu célèbre par feu Ndongo Lô.



Aux dernières nouvelles, Tahirou Sarr, qui entend ester en justice contre Ismaïla Ba, Ousmane Sonko et Abdourahmane Baldé, a saisi un huissier aux fins de constat contre le sieur Abdourahmane Baldé.



Ci dessous, nous publions les sms en question dans lesquels, le lieutenant de « Monsieur Propre » (ndlr: Ousmane Sonko), est nommément cité.





