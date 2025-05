Ousmane Sonko au guide religieux El Hadj Ousmane Bodian: « Le Chef de l’État sollicite vos prières pour une paix définitive en Casamance »

En mission spéciale à Bignona, le Premier ministre Ousmane Sonko a transmis, hier, le message de paix et de solidarité du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion du grand Gamou. Une rencontre religieuse devenue un rendez-vous incontournable, et désormais d’envergure internationale. À cette occasion, le chef du gouvernement a, au nom du Président Faye, sollicité des prières pour un Sénégal, mais surtout, une Casamance pacifiée. « Le Chef de l’État sollicite vos prières pour une paix durable dans le Sud du pays. Je suis fier de venir lui représenter. Il m’a chargé de vous transmettre ses salutations et ses prières pour que vous puissiez continuer à guider la Umma islamique par votre savoir et votre foi », a-t-il indiqué dans un discours empreint de solennité.

Prenant la parole à la suite du Premier ministre, le guide religieux du département de Bignona, El Hadji Fa Ousmane Bodian se dit honoré par cette visite de haut niveau. Par la voix de son porte-parole, il a exprimé une doléance de longue date : la transformation du centre de santé de Bignona en un hôpital de niveau 2, afin de mieux répondre aux besoins sanitaires des populations locales et des autres capitales départementales du Sud du pays.



Si l’an dernier, le président Diomaye Faye avait personnellement présidé la cérémonie, son emploi du temps chargé ne lui a pas permis de faire le déplacement cette année. Toutefois, son absence est comblée par la présence remarquée de plusieurs membres du gouvernement. Parmi les officiels présents au grand Gamou de Bignona, Jean-Baptiste Tine, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Yankhoba Diémé, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Moustapha Mamba Guirassy, Ministre de l’Éducation nationale, Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ainsi que le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine. Le Gamou de Bignona, plus grand événement cultuel de la zone, s’inscrit non seulement dans une dimension spirituelle forte, mais aussi dans une dynamique de dialogue et de réconciliation nationale, portée par les autorités étatiques et les leaders religieux.































Le Soleil