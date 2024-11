Ousmane Sonko, de retour dans sa région d'origine- Giga meeting nocturne prévu à Lindiane (Ziguinchor)

Pour son retour dans la région méridionale d'ascendance, précisément à Ziguinchor, inutile de dire qu'Ousmane Sonko, tête de liste du Pastef, parti au pouvoir, en campagne électorale, fera encore plus fort.



En effet, dakarposte a appris qu'un mega meeting a été calé par le président des "patriotes" et cie ce 1e Novembre à 21 heures à l'esplanade surnommée HARLEM à Lindiane.



En somme, l'actuel chef de l'ossature gouvernementale, accueilli comme un roi partout où il est passé depuis le début de cette campagne en prélude au scrutin législatif, battra encore record en termes d'affluence. Normal, serait-on tenté de dire car la Casamance reste un terrain favorable à Ousmane Sonko qui y a grandi et où il est devenu maire de la ville principale avant de céder le fauteuil.

Aussi, les habitants de Zig, comme on surnomme Ziguinchor, placent-ils beaucoup d'espoirs en Ousmane Sonko. Qui plus, Zig a été l'un des principaux foyers des troubles auxquels a donné lieu le bras de fer de M. Sonko avec le pouvoir de Macky Sall depuis les émeutes de 2021. De nombreux jeunes y ont été tués ou arrêtés. Sonko a avalé beaucoup de couleuvres en Casamance.



Pour rappel, lors de son fameux "exil" à Ziguinchor, des jeunes militants montaient toujours la garde aux abords du domicile d’Ousmane Sonko, dans le quartier de Nema, avec des barres de fer, des sacs, des troncs d’arbre en guise de barricades. Les routes de la zone étaient systématiquement fermées à la circulation par de jeunes inconditionnels de Sonko. Qui, comme s'ils s'étaient passés le mot, se relayaient jour et nuit, se disaient en tout cas déterminés à "protéger " leur leader.