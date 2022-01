Ousmane Sonko réagit après son audience avec Serigne Cheikh Saliou Mbacké

" Merci à mon père et guide Serigne Cheikh Saliou Mbacké pour ces temps très précieux d’écoute et de conseils sur tous les sujets de notre temps et sur notre vision BUROK. Merci pour cette affection spirituelle et paternelle et pour les prières.



Merci pour ces moments forts et confidentiels dans ce lieux pur de Lagane. Puisse Allah vous accorder une très longue vie et une santé de fer, MBACKÉ " écrit Ousmane Sonko sur le mur de sa page facebook