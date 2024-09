Ousmane Sonko reçu par le Guide religieux Thierno SAMASSA

Cette rencontre revêt une grande importance, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi pour renforcer les liens entre les dirigeants et les figures religieuses influentes dans la région.



Le chef du Gouvernement est accompagné d’une forte délégation composée de Ministres, de directeurs généraux et de l’administration territoriale. Ousmane a exprimé sa profonde joie et son honneur d’être reçu par le Saint homme, qui est reconnu pour sa sagesse et son rôle crucial au sein de la communauté. Cette visite est perçue comme un geste de respect envers les chefs religieux, qui jouent un rôle clé dans la cohésion sociale et spirituelle du pays.



Cette visite témoigne de l’importance des relations entre les autorités politiques et les leaders religieux dans le maintien de la paix sociale et du développement local. Elle a été accueillie avec enthousiasme par les fidèles et la communauté environnante.









































































