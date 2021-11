Ousmane Sonko récuse le Cadre unitaire de l’Islam : « Je n'ai pas besoin d'intermédiaire avec les chefs religieux »

Même s'il regrette la tournure de sa sortie sur la charte de la non-violence, le leader du parti Pastef se veut clair et catégorique : il n'a pas besoin d'intermédiaire avec les chefs religieux du pays.



"Je n'ai pas besoin d'intermédiaire avec les chefs religieux du pays. S'ils ont besoin de moi, je partirais les rencontrer. S'ils m'appellent je prendrais leurs appels. Mais je n'accepterai pas d'intermédiaire entre les chef religieux et moi. Car chaque jour on voit des intermédiaires incriminés sur certains faits et moi je ne suis pas dans ça", précise Ousmane Sonko.



Par ailleurs, le leader du Pastef qui se félicite de l'initiative du cadre unitaire de l’Islam au Sénégal pour pacifier l'espace politique, reste sceptique quant à la signature d'une telle charte. "Je respecte beaucoup ceux qui ont pris l'initiative, car en Mars 2021, ils étaient venus me voir chez moi. Et je leur avais demandé clairement que si le président est fautif, seront-ils en mesure de lui notifier cela. Et jusque-là je n'ai pas eu de réponse par rapport à mes questions, mes préoccupations. Ce que je demande au comité c'est de me dire ce qu'il a fait depuis les événements de Mars. Parce j'ai été victime d'attaque à Ziguinchor, on a aussi vu les président Macky Sall mettre en garde l'opposition et jusqu'à présent nous n'avons pas entendu sa réaction. Il nous propose une charte. Mais nous leur disons qu'il y a déjà une charte. Nous avions écrit un mémorandum après les événements de Mars, qu'ils avaient promis donner au Khalife général des Mourides et on nous avait dit que ce mémorandum sera transmis au président de la République via le Khalife général des Mourides. Mais nous demandons où est ce mémorandum, toujours ce mémorandum?", s'interroge Ousmane Sonko...

























dakaractu