Ousmane Sonko sur l'Eco: « Alassane Ouatara et Macky Sall ont volé la victoire...»

Pour la première fois, le leader de Pastef Ousmane Sonko se prononce sur la nouvelle monnaie Eco. Invité de Sen Tv a l’occasion de l’édition spéciale du 31 décembre, Sonko déclare que « Alassane Ouatara et Macky Sall ont volé la victoire... L’Eco c’est la victoire des Sénégalais et des Africains conscients en l’occurrence Guy Marius Sagna, Kémi Séba etc. Au contraire au moment où les africains décrié le FCFA, Macky et Ouatara le défendaient rappelle-t-il.