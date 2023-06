Ousmane Sonko sur la traîtrise: qui sont ces Judas des temps modernes dont il fait allusion ?

Dans son message , ce 27 juin, Ousmane Sonko a livré un discours transversal faisant appel aux traditions et valeurs religieuses de l’Islam et du Christianisme. Évoquant des figures prophétiques, le président du Pastef - Les patriotes, a longuement évoqué les épreuves de Jésus Christ et ses douze apôtres en insistant sur la traîtrise d’un de ses compagnons à savoir Judas. Au delà, de l’enseignement canonique qu’il faut tirer de ce rappel historique, il y’a un discours révélateur. Au juste, à qui sont adressés ces mots parmi les compagnons du leader de Pastef ? Ousmane Sonko ne cherche-t-il pas à pointer du doigt ceux avec qui il partage la coalition Yewwi Askan Wi et qui sont allés répondre au dialogue national ? Parles-t-il du chef de l’opposition reconnu par les acteurs du dialogue ? Qui sont véritablement ces Judas des temps modernes dont il a voulu nous parler ?

























































































































