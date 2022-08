Ousmane Sonko, un prédateur sexuel ? Le père de Marie Rose Sambou ne démentira pas cette assertion

Voici un texte lu par dakarposte écrit par une personne qui sait !



Oui Ousmane tu as parfaitement raison, nous avons des milliers de dossiers sur toi parce que tu traînes des tonnes de casseroles. Et la plus récente est ce scandale avec ton assistante Marie Rose Sambou en juin, juste avant les élections. Enceinte, elle a fait une fausse couche qui lui a occasionné un repos médical de 15 jours.

Ton histoire avec Marie, tout Ziguinchor commune est au courant. De célèbres « livers » sur Facebook ici, sont aussi au courant et peuvent en témoigner. Si tu as un ami ou un parent à Ziguinchor commune, appelles-le et il te le confirmera.

Celui qui a le numéro du papa de Marie Rose ou qui le connaît, peut aussi se rapprocher de lui. Le vieux t’a, à maintes reprises, averti de laisser sa fille, de ne pas ternir son image, de ne plus la retenir au bureau jusqu'en pleine nuit et de ne plus tu faire accompagner par elle pour des réunions de travail dans des appartements meublés. Il poursuit : « Ma fille n'avait jamais fait ça avec votre prédécesseur, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle le fera avec toi ».

De même, vous pouvez aussi contacter son oncle à qui elle n’adresse plus la parole depuis belle lurette.

Hélas !

Marie Rose, veuve de son état, une première fois mariée et divorcée, est la seule de tout l'entourage de Abdoulaye Baldé qui est restée à la mairie de Ziguinchor. Tout le monde est licencié sauf elle. Elle est aussi la seule agent de la mairie qui se déplace avec un garde du corps même pour aller en soirée depuis l'arrivée de Sonko.

Ousmane, à force de traîner des casseroles, ces casseroles vont finir par te traîner.

Ton point de presse n'était que diversion, le sujet, le vrai, est la vérité que tous les sénégalais attendent.

Es-tu un prédateur sexuel ?