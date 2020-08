Ouverture d’une enquête au sujet d’une femme qui a tenté de s’immoler par le feu à l’aéroport de Marrakech-Menara

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les éléments de sûreté nationale étaient intervenus pour interpeller la mise en cause, immédiatement après avoir constaté qu’elle a versé une bouteille contenant une substance soupçonnée d’être inflammable sur son corps, pour des raisons et des motifs en lien présumé avec son retard pour un vol intérieur.



La suspecte a été soumise à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, a ajouté la même source.