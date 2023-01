Ouverture du Forum économique mondial à Davos

La réunion annuelle du Forum économique mondial a démarré officiellement ce lundi 16 janvier, mais la journée de mardi marquera le réel lancement, avec les premiers discours d'ouverture. Le sujet prédominant de cette journée sera la guerre en Ukraine, et le premier message spécial d'ouverture sera délivré par Olena Zelenska, Première Dame d'Ukraine.



Sont attendus de lundi à vendredi plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, 19 gouverneurs de banques centrales, 30 ministres du commerce et autant ministres des affaires étrangères, sans oublier les dirigeants des Nations unies, du Fonds monétaire international et de l'Organisation mondiale du commerce.



Cette année, la participation des entreprises est la plus élevée jamais enregistrée, avec plus de 1 500 dirigeants inscrits dans 700 organisations.



Le thème de 2023 est "La coopération dans un monde fragmenté". Les discussions se concentreront sur l'invasion russe de l'Ukraine, le dérèglement climatique et la mondialisation en crise existentielle.



Parmi les invités les plus attendus de cette édition, Olena Zelenska, Première Dame d'Ukraine. Comme l'ont confirmé les instances organisatrices, elle participera à la réunion annuelle du WEF à Davos.



"Étant donné la nature unique de l'événement - plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, des chefs de l'ONU et de l'UE, etc. attendus - la sécurité à #Davos est extrêmement stricte. L'armée et la police sont omniprésentes et le ronronnement des hélicoptères chargés de faire respecter une stricte zone d'exclusion aérienne est constant", écrit notre reporter David Walsh.





Les militants écologistes se sont donnés rendez-vous cette semaine à Davos pour alerter les dirigeants. Ce lundi matin, des activistes de Debt for climate ont bloqué un aéroport privé utilisé pour l'atterrissage des jets privés. Leurs revendications : "demander aux 1% de payer leur dette climatique" et "annuler la dette des pays du sud pour une transition juste".



Quelques jours avant le début de la réunion annuelle, les organisateurs du sommet ont publié leur rapport sur les risques mondiaux pour 2023.



La "crise du coût de la vie" y est classée comme le risque mondial le plus grave pour les deux prochaines années, avec un pic à court terme.



Dans un rapport publié à l'ouverture du Forum, l'ONG Oxfam alerte sur l'explosion des inégalités et de la pauvreté. Depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites, près de deux fois plus que le reste de la population mondiale, écrit Oxfam. L'organisme milite pour une division deux du nombre de milliardaires d'ici 2030 grâce à la taxation, avant de les "abolir" à plus long terme.