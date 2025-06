PARADE SUR LES CHAMPS, RÉCEPTION À L'ELYSÉE, PARC DES PRINCES: LE PROGRAMME ET LES HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DU PSG DIMANCHE

La fête ne fait que commencer à Paris. Après le sacre historique du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la journée de dimanche s'annonce festive pour accueillir les héros de Munich.



Au programme, la délégation parisienne va quitter Munich en milieu de journée, direction l'aéroport de Roissy, avant de vivre une grande parade sur les Champs-Élysées de 17h à 18h30. La bande à Ousmane Dembélé remontera la totalité de la plus grande avenue du monde sur deux bus à impériale. Cette célébration - avec une jauge limitée - sera accessible à tous. Pour les intéressés, le public pourra rejoindre la zone aux alentours de 14h30 en passant par le sud de l'avenue. Tous les supporters seront repartis dans des box barriérés comme l'a expliqué la préfecture de police dans un communiqué publié, vendredi avant la finale.





Un dispositif de sécurité massif



En plus de ça, selon les informations de RMC Sport et BFMTV, les joueurs et le staff du PSG seront reçus à l'Élysée après la grande parade.

Pour autant, les célébrations ne s'arrêteront pas là. Le club a vu les choses en grand et présentera le trophée aux supporters à l'intérieur du Parc des Princes, aux alentours de 21h30, après un show musical qui commencera lui à 20h30. À cette occasion, la préfecture de Police déploiera un dispositif de sécurisation renforcé, qui aura des conséquences sur les transports dans l'agglomération parisienne. Plusieurs stations de métro et de RER seront fermés ce dimanche. Cela n'empêchera pas les supporters parisiens de savourer un sacre historique.