PARIS: UN HOMME SAUVE SIX PERSONNES D'UN INCENDIE DANS LE 18E ARRONDISSEMENT

Le 18e arrondissement de Paris possède un nouveau héros. Habitant du quartier, Fousseynou Samba a fait preuve d'une grande bravoure, ce vendredi 4 juillet, en sauvant ses voisins des flammes.



Au sixième étage de son immeuble, un incendie brûle rapidement l'appartement qui se situe à côté du sien. Dans une vidéo filmée par une voisine et publiée par le député communiste Ian Brossat sur le réseau social X, Fousseynou Samba sort de sa fenêtre et tient en équilibre, le vide sous ses pieds.



On le voit aider deux bébés, deux enfants, puis deux adultes, à sortir de leur logement par la fenêtre pour les diriger vers le sien. Un sauvetage effectué au bord du vide, au sixième et dernier étage d'un immeuble parisien.





"Obligé d'y aller"



"J'étais obligé d'y aller. Ce qui m'a le plus mis dans cette situation, ce sont les bébés, il y avait deux nourrissons. Le corps nous guide, on se dit qu'il faut y aller. Il y avait juste un endroit où mettre les deux pieds et les écarter pour bien tenir", a raconté le héros au micro de TF1.



Le parquet de Paris a indiqué que 10 résidents de l'immeuble avaient été transportés à l'hôpital, intoxiqués par les fumées de l'incendie.





Huit personnes étaient toujours hospitalisées ce samedi soir selon les informations de TF1. Les causes de l'incendie sont encore inconnues.





















































BFMTV