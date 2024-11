PASSATION DE SERVICE ENTRE LE PREMIER MINISTRE SORTANT, CHOGUEL KOKALLA MAÏGA, ET LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE, LE GÉNÉRAL DE DIVISION ABDOULAYE MAÏGA

Ce vendredi 22 novembre 2024, le Premier ministre sortant, Choguel Kokalla Maïga, a officiellement passé le témoin à son successeur, le général de division Abdoulaye Maïga, désormais Premier ministre et chef du gouvernement.



La cérémonie de passation de service s’est déroulée en présence du directeur de cabinet adjoint par intérim, Youssouf Sanogo. Elle a été marquée par des échanges empreints de respect et de cordialité entre les deux Premiers ministres.



«Vous connaissez déjà le fonctionnement de la machine. Je vous remercie et vous souhaite bon courage», a déclaré Choguel Kokalla Maïga avant de quitter la Primature, accompagné avec chaleur et courtoisie par son successeur, le général de division Abdoulaye Maïga.





















































MaliKibarouTv