PASTEF- une vague de protestation suite à la nomination de... Samba Ndiaye !

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 24 Octobre 2024 à 15:07 modifié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 16:05

Peu après la nomination officielle de Samba Ndiaye au poste de PCA de la SN-HLM, l’enthousiasme est loin d’être partagé du côté des "Pastéfiens".

En effet, des militants de ce parti appelés Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, de tous bords, sont vent debout contre la décision controversée de leurs leaders qui, contre toute attente, ont nommé l'ancien maire de Ndoffane. Et, jusqu'au moment d'écrire ces lignes le mouvement de protestation, qui secoue "Pastef", s'intensifie.



À preuve, des militants du parti d'Ousmane Sonko actifs sur les réseaux sociaux ne cessent de ruminer leur courroux en publiant des VAR concernant l'ancien maire de Ndoffane. Les captures d'écran de quelques commentaires postées par... dakarposte et le communiqué de la section communale de Pastef Grand-Dakar en disent long.

