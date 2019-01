PDS/ALINARD RECTIFIE SAËR GUÈYE : "Aucune décision officielle n'a émané de notre parti faisant état d'un quelconque boycott de la Présidentielle !'

'' Boycotter la présidentielle de février n'est ni une décision utile, ni imaginable encore moins officielle au niveau du Pds ''... voilà substantiellement la déclaration de Alinard Ndiaye, membre du comité directeur du Pds en réponse à Pape Saër Guèye. Le Secrétaire national en charge de la Diaspora du Pds et membre de ce même bureau politique avait en effet, laissé entendre que le Pds n'allait soutenir aucun candidat. Ce qui signifie que les libéraux préféreront croiser les bras '' pour ne pas satisfaire la commande de Macky '' ( pour reprendre ses termes ).



Joignant Dakaractu, le Président national du MLK signale que cette sortie de Guèye a mis beaucoup de responsables karimistes et du Pds dans une colère noire. '' Cette sortie n’engage que son auteur, puisque la question de la conduite à tenir pour la présidentielle n’a pas été abordée par les structures habilitées du Pds. J'invite les Karimistes, les militants et les responsables du Pds à ne donner aucun crédit à ce genre de déclaration en attendant l’arrivée dans les prochains jours du Secrétaire Général du parti, le président Wade, pour la conduite à tenir ''.