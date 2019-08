PDS: Me Wade vire Oumar Sarr et annonce un remaniement ...

La rupture entre Me Wade et son numéro deux Oumar Sarr semble définitive. En effet, le secrétaire général national adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds) payerait sa défiance à l’égard de Me Abdoulaye Wade. Hier le Pape du Sopi a sorti un communiqué où il annonce la mise en place du nouveau Secrétariat National du PDS.



"J’informe toutes les militantes et tous les militants du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), les sympathisants ainsi que les mouvements de soutien, de la mise en place du nouveau Secrétariat National du PDS. Face aux nouveaux enjeux et aux défis auxquels notre Parti est confronté, il était devenu nécessaire de remanier le Secrétariat National qui n’avait pas été renouvelé depuis 2014, pour prendre en charge les mutations et les nouveaux changements", précise Me Wade dans un communiqué transmis à exclusif.net.



Toute fois l'ancien président de la république tient à remercier l'équipe de Oumar Sarr. "Je tiens tout d’abord à remercier vivement tous les membres du précédent Secrétariat National pour leur engagement et leur militantisme pour le triomphe du parti."







Selon toujours le communiqué "ce renouvellement du Secrétariat National s’opère sous le signe de l’ouverture et de l’innovation exigées par le contexte politique national et international. En effet, des changements majeurs sont apportés avec la nomination de plusieurs Secrétaires Généraux Nationaux Adjoints qui auront en charge la coordination des activités du parti et me rendront compte directement."



Depuis sa participation au dialogue national, Oumar Sarr est de plus en plus isolé dans la gestion des affaires du Parti. Désormais, il est devenu simple membre du PDS.