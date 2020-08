PERSISTANCE DES CAS COMMUNAUTAIRES DANS 44 LOCALITÉS, SITUATION INQUIÉTANTE À ZIGUINCHOR

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de la situation du jour. Selon le directeur de la prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye, sur un échantillon de 1730 tests réalisés, 153 cas ont été testés positifs dont 47 cas contacts suivis et 106 communautaires 106 cas communautaires.



Ces cas communautaires proviennent de 44 localités différentes et sont disséminés un peu partout sur l’ensemble du territoire national avec une dizaine de régions touchées. Mais, en dehors de Dakar, véritable épicentre de la pandémie, c’est la région de Ziguinchor qui inquiète le plus avec une tendance nettement à la hausse depuis quelques jours. Aujourd’hui, comme hier, la capitale du Sud est également la région la plus affectée sur les cas communautaires du jour avec 21cas au total (11 à Ziguinchor, 7 à Bignona, et 1 cas respectivement à Oussouye, Bounkiling et Diouloulou).



La région de Thiès vient juste derrière avec 18 cas communautaires au total, répartis entre Mbour (7), Thiès (4), Khombole (3), Tivaouane (2), Mékhé et Popenguine (1).







Selon le directeur de la prévention, 49 patients ont été déclarés guéris là où 51 patients sont admis dans les services de réanimation (cas graves). Il y a eu deux décès supplémentaires. Ce qui porte le bilan macabre à 244 victimes.



À ce jour, il y a 11740 cas testés positifs dont 7572 guéris et 3923 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale insiste sur le respect des mesures barrières individuelles et collectives notamment sur le port obligatoire de masque.



































































































