PERSONNALITÉS POLITIQUES ET UNIVERSITAIRES SE SOUVIENNENT D’IBA DER THIAM

Des personnalités politiques et du monde universitaire ont salué la contribution d’Iba Der Thiam (1937-2020) à la vie politique, syndicale et académique du pays, lors d’une cérémonie organisée, samedi, à Dakar, pour perpétuer le souvenir du défunt historien.



Le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Mahammed Dionne, l’historien Kalidou Diallo, ancien ministre de l’Education nationale, et le député Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères, ont pris part à la rencontre, aux côtés de nombreux universitaires.



Les ‘’Mélanges offerts au professeur Iba Der Thiam’’ (Editions L’Harmattan Sénégal, 2020), un livre de témoignages d’amis et de collègues du défunt, a été présenté au public.



Intervenant à la cérémonie au nom du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le professeur Amadou Abdoul Sow a loué ‘’l’engagement du professeur Iba Der Thiam pour le triomphe du savoir sur l’ignorance et l’obscurantisme’’.



M. Sow, directeur général de l’enseignement supérieur, a montré son admiration pour ‘’le parcours, la rigueur, la loyauté, l’élégance, l’altruisme, la foi et l’amour [d’Iba Der Thiam] pour la famille et son attachement à ses valeurs’’.



‘’Je voudrais formuler le vœu que les étudiants, les professeurs et les Sénégalais prennent soin de ses valeurs’’, a conclu Amadou Abdoul Sow, ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l’université Cheikh-Anta-Diop, où Iba Der Thiam a enseigné pendant plusieurs décennies.



Le parrain de l’université publique de Thiès (ouest), agrégé d’histoire, décédé le 31 octobre 2020 à l’âge de 83 ans, était connu pour ‘’sa générosité, sa foi au Tout-Puissant et son amour du savoir’’, s’est souvenu Mahammad Dionne.



S’exprimant au nom de la famille du défunt, l’ancien Premier ministre estime qu’‘’il n’est pas mort’’ dans la mesure où ses étudiants et ses collègues se sont appropriés son héritage intellectuel.



‘’Nous qui sommes membres de la famille d’Iba Der Thiam pouvons attester que notre oncle a été quelqu’un de bien’’, a témoigné M. Dionne.



‘’S’il y a un intellectuel sénégalais qui m’a aidé dans mes fonctions de ministre des Affaires étrangères, c’est le professeur Iba Der Thiam’’, a dit Cheikh Tidiane Gadio, saluant ‘’la relation affective très forte’’ qu’il entretenait avec le célèbre universitaire connu pour son immense savoir et son éloquence.



‘’Les intellectuels sénégalais et africains [doivent] briser le silence comme l’a toujours fait le professeur Iba Der Thiam (…) C’est parce que les intellectuels se sont tus que d’autres ont pris la parole (…) C’est extrêmement grave’’, a ajouté M. Gadio en intervenant à la cérémonie comme représentant du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.



‘’On a accepté cette formule malheureuse qui consiste à laisser la parole à ceux qui ne savent pas, au détriment de ceux qui savent (…) Le professeur Iba Der Thiam a parlé et s’est battu durant toute sa vie pour nous léguer un héritage exceptionnel, qu’il faut préserver avec soin’’, a-t-il souligné.



Enseignant, homme politique et syndicaliste, Iba Der Thiam fut membre du comité scientifique de l’Unesco chargé d’écrire l’histoire de l’Afrique.



L’instituteur devenu professeur d’histoire moderne et contemporaine a dirigé le projet d’écriture de l’‘’Histoire générale du Sénégal : des origines à nos jours’’, une initiative du président de la République, Macky Sall.



Iba Der Thiam fut ministre de l’Education nationale, de 1983 à 1988.



Fondateur de la Convention des démocrates et des patriotes (CDP/Garab-Gi), il a présenté sa candidature aux élections présidentielles de 1993 et 2000, sans succès. Des années plus tard, il fut élu député.



Iba Der Thiam, dont l’université publique de Thiès porte le nom depuis février 2021, a dirigé le Syndicat unique de l’enseignement laïc du Sénégal et le Syndicat des enseignants du Sénégal.



















































aps