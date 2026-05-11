PETROSEN dément toute pénurie de gaz, d’essence et de gasoil au Sénégal

PETROSEN a formellement démenti les informations faisant état d’une prétendue pénurie imminente de gaz, d’essence et de gasoil au Sénégal. Dans un communiqué publié ce lundi 11 mai 2026, la direction générale qualifie ces allégations de « fausses et infondées », appelant les populations à ne pas céder à la panique.



Depuis quelques heures, un faux communiqué circulant sur les réseaux sociaux et certaines plateformes de messagerie évoquait une rupture prochaine dans l’approvisionnement en produits pétroliers et gaziers. Une information que PETROSEN rejette catégoriquement, affirmant qu’aucune perturbation n’est constatée à ce jour dans la chaîne nationale d’approvisionnement.





L’entreprise précise que le dispositif d’importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers fonctionne normalement sur l’ensemble du territoire national. Elle souligne également une coordination continue avec les autorités compétentes et les acteurs du secteur énergétique pour garantir la stabilité de l’approvisionnement.



PETROSEN rassure ainsi que la disponibilité du gaz domestique, de l’essence et du gasoil est assurée sans interruption. L’entreprise invite par ailleurs les populations à se fier uniquement aux communications officielles afin d’éviter la propagation de fausses informations susceptibles de créer la panique.

















































Igfm