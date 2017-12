PIB: l'Inde va dépasser la France et devenir la 5ème puissance mondiale

En 2018, le PIB de l'Inde dépassera pour la première fois de l'histoire celui de la France comme celui de la Grande-Bretagne.

L'inde va devenir la cinquième puissance économique mondiale dès l'an prochain, selon une étude du Center for Economics and Business Research parue ce 26 décembre. L'économie indienne va donc se hisser pour la première fois au-dessus de la France et la Grande-Bretagne.

Cette progression n'est pas une surprise. L'ascension des pays émergents, en particulier asiatiques, ne fait d'ailleurs que commencer, selon les prévisions des différents observatoires.



L'Inde 3e en 2030

Ainsi d'ici 2030, le sous-continent indien atteindra la 3ème marche du podium, d'après PwC. Mais pour cela, l'Inde devra répondre aux problèmes que posent sa forte croissance démographique, en termes d'éducation, de santé et d'exode rural.



La Chine, elle, prendra la tête de la course, et devancera les États-Unis, toujours deuxième, mais loin derrière. Quant à la France, en 2030, elle sortirait du top 10 au profit du Mexique, et deviendrait 11ème du classement.