PLAGE DE SOUMBÉDIOUNE À DAKAR- Le périple des migrants clandestins... reprend !

C'est connu: l’Europe attire des populations du monde entier pour des raisons variées.



Si l’immigration régulière ne pose aucune difficulté en matière de sécurité, tel n’est pas le cas pour l’immigration irrégulière.



Les événements géopolitiques ont conduit un nombre record de clandestins à franchir les frontières européennes depuis plusieurs années.



Les États souverains demeurant libres d’accepter ou non sur leur sol l’entrée d’étrangers, la tentation est grande en cas de refus de le contourner. Plutôt que de franchir légalement la frontière, certains optent pour un franchissement illégal, avec l’intention soit de passer par un État pour s’installer dans un autre, soit d’y demeurer. L’immigration illégale ou clandestine exerce plusieurs pressions sur les États.



Dakarposte a appris que les départs en pirogue pour gagner l'Europe depuis la côte sénégalaise ont recommencé de plus belle.

Une information confirmée par une source judiciaire. Non sans renchérir: "Attirés par le niveau de vie élevé des pays d’accueil, l'Espagne par exemple, ils fuient le manque de perspectives, et partent aussi, souvent, sous la forte pression de leurs proches. Je vous dis, rien ne semble dissuader les jeunes. Effectivement, j'ai eu vent de départs programmés pour rejoindre l'Europe depuis la plage de Soumbédioune. Ils sont légion à vouloir tenter la traversée."



