PLAINTE DE SOKHNA BATOR : UN FILS DE CHEIKH BETHIO ET TROIS AUTRES DISCIPLES EN GARDE À VUE

Il y a trois jours, nous relations les bisbilles entre Sokhna Bator, veuve du guide des Tiantacones et le fils aîné de ce dernier, Serigne Saliou Thioune.

L’affaire connait des développements. La plainte de l’épouse du défunt Cheikh est suivi d’effet. En effet, déjà quatre ’’Thiantacones", dont Seydina Saliou Thioune, le fils de feu Cheikh Béthio Thioune, sont en garde à vue à la Brigade de gendarmerie de Mbour.



Après avoir pris l’opinion à témoin Sokhna Bator accusait l’actuel Khalif, Serigne Saliou Thioune "Gueule Tapée" d’avoir envoyé "un commando’’ chez elle à Médinatoul Salam, le 14 juin dernier, pour lui régler son compte, autour de la bataille sur l’héritage du Cheikh. Ce que le mis en cause avait toutefois démenti.



Le Procureur de Mbour a également procédé, selon Libération, à l’interpellation du conférencier Saliou Mbow, proche de Sokhna Bator, et Abdoulaye Mbaye, qui se proclame également de Sokhna Aïda, proche de l’autre veuve, Sokhna Aïda.



