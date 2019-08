PLUSIEURS PERSONNALITÉS À LA LEVÉE DU CORPS DE LA 4E VICE-PRÉSIDENTE DU CESE

Plusieurs personnalités politiques dont la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, la ministre de la Femme, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Sali Diop, ainsi que plusieurs officiels, ont pris part samedi, à l’hôpital principal de Dakar, à la cérémonie de levée du corps de la 4ème vice-présidente du CESE, Marième Hane.



Des membres de la famille et amis de la défunte, des collègues du CESE ainsi que des députés ont aussi participé à cette cérémonie.



Marième Hane, membre fondatrice de l’Alliance pour République (APR, au pouvoir), était 4e vice-présidente du CESE depuis 2012.



Elle est décédée vendredi dernier à Dakar, "des suites d’une crise qu’elle avait piquée lors d’une session et ne s’est plus relevée de sa chute’’, selon le conseiller imam Bamba Sall.



La défunte, responsable politique en vue à la Médina, sera inhumée dans sa terre d’origine, à Fatick (centre).



"Marième Hane était une responsable très engagée du parti. Et elle n’a jamais été prise à défaut d’engagement", a indiqué la présidente du CESE, Aminata Touré, porteur également d’un message de condoléance du chef de l’Etat Macky Sall.



Aminata Touré a aussi déclaré que la défunte avait de très bonnes relations avec ses collègues, avec ses camarades de parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Elle avait aussi une très bonne relation avec la jeunesse, les femmes, les syndicats, entre autres, a ajouté la présidente du CESE.



















aps