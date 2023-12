PODOR: 15ème édition du Festival ‘ Blues du fleuve’ Sous le sceau de l’intégration culturelle sous régionale Par Abou KANE

Présenté comme un modèle singulier de festival d'intégration en Afrique de l’ouest, le ‘Blues du Fleuve’ initié par l’artiste –compositeur Baaba Maal, a fini de creuser durablement son sillon dans le concert du dialogue des cultures et des peuples. En témoigne l’ouverture de sa 15 ème édition vendredi dernier, à Podor.

En présence d’une palette d’acteurs culturels sénégalais et étrangers, et d’autorités aussi bien administratives que locales, la cérémonie officielle de lancement de l’édition 2023 de cet événement culturel, économique et touristique qui a eu lieu pendant trois jours durant , a été riche en couleurs sur les berges du fleuve Sénégal. Entre concerts, régates, expositions et panels de développement, c’est une kyrielle d’activités programmées à l’agenda du comité d’organisation de cette manifestation. Les invités d’honneurs de cette présente édition du Festival Blues du Fleuve, sont le Malien Aliou Same et la Malienne Inna Mojja dont la prestation aux côtés d’autres artistes de renommée, est très attendue par le nombreux public qui a rallié la ville de Podor. Déjà, un avant-goût de cette ambiance électrique, a été servi, à travers la veille culturelle qui a vu les artistes Assane Mboup et Alias Diallo chauffer l’esplanade du domicile de Baba Maal, avec des mélodies enchanteresses. Osmose culturelle, symbolisant une parfaite intégration des peuples, notamment entre les deux rives du fleuve, le festival a célébré également, à travers cette journée d’ouverture, la culture peule, mettant en lumière les ‘soubalbé’, ce peuple de pêcheurs par la tenue de régates festives.

Ă ce niveau, une forte participation des populations mauritaniennes a été remarquée, avec la prestation de champions de la pagaie venus de l’autre rive du fleuve Sénégal plus précisément de Luxeib , cours d’eau servant de véritable trait d’union entre les peuples sénégalais et mauritanien. Un bel exemple de brassage culturel salué par le comité d’organisation du Festival. Le clou artistique de cet événement pluri dimensionnel, sera la prestation des hôtes, c’est-à-dire des artistes locaux ,des rappeurs venus de la Mauritanie , prévue lors ce dimanche dernière journée de cet important événement culturel. En effet, Baba Maal qui avait promis un spectacle époustouflant au public, l’a si bien respecté .Monté sur scène aux environs de 4 heures du matin , le roi du Yéla vêtu d’un très joli grand boubou ,la voix fluette comme d’habitude , a tenu un spectacle de qualité, tenant une fois de plus en haleine ,le public qui s’était déplacé en masse. Véritable bête de scène, Baba Maal qui dansait avec charme a fait bouger autorités, personnalités, tout ce beau monde déplacé pour la circonstance. A signaler que l’organisation de cet évènement, véritable levier du développement local, a été rendue possible grâce au concours de partenaires du Festival au premier rang desquels l’Agence sénégalaise de promotion touristique.

Rendez-vous culturel à l’origine, le Festival Bues du fleuve a fait émerger beaucoup de projets pour le développement durable dans divers domaines. D’ailleurs, le thème la 15 ème édition de cette année porte sur ‘’Entrepreneuriat féminin et développement durable’ ’Etape importante qui a marqué cet événement, c’est l’avenue située au niveau de l’école maternelle et qui va vers la préfecture, qui porte désormais le nom d’El hadji Baba Maal.