PODOR- Abdoul Hamidou ANNE- Un cadre au parcours international qui ambitionne de transformer Pété

Originaire de Pété, Abdoul Hamidou ANNE a construit son parcours autour d'une double ambition : acquérir une expertise de haut niveau et contribuer au développement de son pays. Après des études à l'Université Toulouse II - Le Mirail, où il se forme en gestion de projet, il obtient un Master professionnel en Gestion des ressources humaines, puis un Master 2 en Management et Stratégie d'entreprise. Des formations qui lui ouvrent les portes du management, de la gouvernance et du pilotage stratégique. Il débute sa carrière professionnelle à Nice, en France, où il évolue plusieurs années dans le secteur privé. D'abord administrateur de sociétés, il est ensuite promu directeur d'exploitation, avec la responsabilité de piloter les activités opérationnelles, de manager les équipes et d'améliorer la performance des entreprises.



Son parcours prend ensuite une dimension institutionnelle lorsqu'il est nommé vice-consul du Sénégal à Marseille. Au sein de la représentation diplomatique sénégalaise, il accompagne les membres de la diaspora dans leurs démarches administratives tout en participant au renforcement des liens entre le Sénégal et ses ressortissants établis en France.

Après cette expérience diplomatique, Abdoul Hamidou ANNE revient au monde de l'entreprise en devenant directeur associé du cabinet A2K Teranga Consulting, basé à Marseille. Spécialisé dans le conseil stratégique, la gestion de projets, les ressources humaines et l'accompagnement des entreprises, le cabinet intervient également dans la mise en relation de partenaires européens et africains.



Très attaché à sa commune natale, il fonde le Mouvement Action & Avenir (M2A), une initiative citoyenne destinée à fédérer les populations locales et la diaspora autour d'un projet de développement pour Pété. Son projet met notamment l'accent sur l'accès à l'eau potable, l'amélioration des services de santé et d'éducation, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, le développement économique local et la valorisation des compétences de la diaspora. Militant de l'Alliance pour la République (APR), le parti fondé par l'ancien président Macky SALL, Abdoul Hamidou ANNE affirme toutefois vouloir dépasser les clivages politiques pour rassembler toutes les forces vives autour de l'intérêt de Pété.



Aujourd'hui candidat à la mairie, il souhaite mettre son expérience acquise dans le secteur privé, la diplomatie et le conseil au service de sa commune. Son ambition est de promouvoir une gouvernance de proximité, fondée sur la transparence, la participation citoyenne et le développement durable, avec l'objectif de faire de Pété une commune plus moderne, plus attractive et résolument tournée vers l'avenir.



Abou KANE



