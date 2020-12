PODOR : LE PRÉSIDENT DE L’ADEP MAGNIFIE LES OBJECTIFS DU PAP2A

Le président de l’Alliance pour le Développement et l’Emergence de Podor (ADEP), Abdoulaye Elimane Dia, a magnifié la mise en place du comité de gestion et de suivi des mécanismes de financement du PAP2A du PSE, ‘’qui vise pour l’essentiel la réduction de la dépendance vis-à-vis de l’extérieur, à travers une industrialisation durable et inclusive du Sénégal’’.





Selon lui, le chef de l’Etat, Macky Sall, ambitionne ‘’d’accélérer l’atteinte de la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique’’, ainsi que ‘’la consolidation de la protection sociale, de l’équité territoriale et la promotion d’un secteur privé national fort’’.



S’exprimant lors d’une assemblée de l’ADEP, Elimane Dia signale par ailleurs que son alliance a mis en place ‘’des outils d’information et de communication’’, en vue de vulgariser les réalisations du gouvernement, mais aussi pour ‘’l’appropriation des projets et programmes par les populations dans le département de Podor’’.



Aussi, fait-il savoir, l’ADEP approuve la démarche du chef de l’état consistant à ‘’asseoir un dialogue qui a permis une ouverture pour l’opposition et son entrée dans le gouvernement’’.



Il a félicité les partis politiques qui ont, ‘’dans un élan patriotique’’, accepté de rejoindre le gouvernement.



Le président Dia a évoqué la situation du monde affecté par les conséquences de la pandémie du coronavirus. ‘’Un contexte qui impose l’implication de tous dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent’’, selon lui.





L’ADEP dont la mission principale consiste à redynamiser les politiques publiques élaborées par le chef de l’état, Macky Sall, dans le département de Podor, œuvre pour ‘’instaurer une gouvernance inclusive et participative de tous’’.





























