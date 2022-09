PODOR- Le magistrat Bassirou Ndiaye finalement enterré à Doué

Dakarposte a appris que le magistrat Bassirou Ndiaye a été enterré ce jeudi aux environs d'une heure du matin dans son fief natal (Doué).



Pour rappel, après vingt-quatre (24) heures de recherche, le corps sans vie du magistrat Bassirou Ndiaye a été repêché hier dans les eaux du Doué. L'horloge affichait 16 heures.



Selon les informations de seneweb, la marine nationale, les sapeurs-pompiers de Podor et RichardToll ainsi que les pêcheurs ont combiné leurs efforts pour arriver à retrouver le corps du magistrat.



La disparition du juge Ndiaye a plongé le Fouta et le Sénégal dans une grande tristesse car l’homme était très engagé dans le mouvement sportif. Il était très engagé et était prompt à régler les problèmes de ses proches d’après les témoignages reçus par seneweb.

D’ailleurs, les deux pirogues qui assurent la traversée du fleuve Doué ont été offertes par le magistrat lui même .