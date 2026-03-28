PODOR- Mballo Dia Thiam, une vie pour les autres

Figure marquante du mouvement syndical sénégalais, Mballo Dia Thiam incarne, depuis plusieurs décennies, un engagement constant au service des travailleurs, en particulier ceux du secteur de la santé et de l’action sociale. Son parcours, riche et structuré, reflète à la fois une ascension professionnelle remarquable et une fidélité sans faille aux idéaux de justice sociale et de dialogue.



Formé dans les domaines sanitaire, social et managérial, il débute sa carrière comme infirmier après l’obtention de son diplôme d’agent sanitaire en 1977. Très tôt, il complète sa formation avec un diplôme d’État d’aide social et un diplôme universitaire en psychopathologie à Dakar.

Soucieux de renforcer ses compétences, il poursuit un cursus en management à l’Institut Supérieur de Management (ISM), où il obtient plusieurs certificats avant de décrocher un MBA. Son parcours académique s’enrichit également d’un diplôme supérieur en diplomatie, stratégie et relations internationales à Paris, puis d’un Doctorat Honoris Causa attribué en 2024 par l’université d’Ephrata d’Abidjan.



Sur le plan professionnel, Mballo Dia Thiam a occupé des fonctions stratégiques dans plusieurs établissements de santé au Sénégal. De ses débuts à l’hôpital régional de Ziguinchor à ses responsabilités de gestionnaire à Rufisque, puis de chef de service administratif et financier dans des structures de référence comme l’hôpital Albert Royer, l’hôpital général de Grand-Yoff ou encore le Centre national de transfusion sanguine, il s’est imposé comme un cadre rigoureux et respecté. Son expertise en gestion et en ressources humaines a contribué à structurer et améliorer le fonctionnement de ces institutions.



C’est toutefois dans l’engagement syndical que son influence est la plus marquante. En tant que Secrétaire général national du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS), il joua un rôle central dans la défense des intérêts des agents du secteur. Négociateur chevronné, il a conduit de nombreuses discussions avec les autorités publiques, participant à la signature d’accords importants depuis les années 2000. Sa capacité à allier fermeté et sens du compromis lui a valu une reconnaissance au-delà du seul cadre syndical.



Acteur majeur du syndicalisme autonome, il a également exercé des responsabilités au sein de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), en tant que secrétaire général adjoint, et préside l’alliance And Gueusseum, une plateforme influente dans le secteur de la santé. Plus récemment, il a été porté à la tête de la fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS-B), confirmant son statut de leader syndical de premier plan.



Son engagement dépasse les frontières nationales. Il a représenté le Sénégal dans plusieurs rencontres internationales, notamment lors des conférences de l’Organisation internationale du travail à Genève ou du sommet mondial sur le développement social à New York. Ces participations traduisent son implication dans les grands enjeux liés au travail, aux droits sociaux et à la solidarité internationale.



Décoré Chevalier de l’Ordre national du Lion, Mballo Dia Thiam demeure une figure emblématique d’un syndicalisme exigeant, structuré et profondément ancré dans les réalités du terrain. Son parcours continue d’inspirer de nombreuses générations de travailleurs et de responsables syndicaux, comme un exemple de constance, de compétence et d’engagement au service du bien commun.

















Abou Kane