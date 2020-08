POINT COVID-19 : 72 NOUVELLES INFECTIONS, 3 NOUVEAUX DÉCÈS

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé samedi avoir enregistré 72 nouvelles contaminations au coronavirus et 3 nouveaux décès liés à cette maladie.



Les nouvelles contaminations ont été détectées à travers 1328 tests virologiques, soit un taux de positivité de 5,42 %, a indiqué El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Elles comprennent 39 cas contacts suivis par les services sanitaires, un cas importé enregistré à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et 32 contaminations dites communautaires, a-t-il précisé au cours du point quotidien consacré à la COVID-19.



Les cas communautaires, dont l’origine de la contamination reste inconnue, ont été enregistrés à Saint-Louis (4), Grand-Dakar (2), Guédiawaye (2), Kaolack (2), Kédougou (2), Keur Massar (2), Nioro (2), Tivaouane (2), Sicap-Amitié 3 (1), Bignona (1), HLM Grand-Yoff (1), Joal (1).



Il y a aussi Khar Yalla (1), Khombole (1), Kolda (1), Mbao (1), Médina (1), Patte d’Oie (1), Rufisque (1), Sacré-Coeur (1), Vélingara (1) et Yeumbeul (1).