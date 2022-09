POLICIER SUR LE CAPOT DE LA VOITURE- Le conducteur en garde à vue

La vidéo est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Chez certains, elle a provoqué une profonde indignation ; chez d’autres du mépris ou encore un fou rire. On voit un policier sénégalais avec un gilet fluorescent orange, le buste sur le capot d’une voiture qui roule, les jambes se balançant en l’air. Apparemment, il voulait arrêter la voiture dont le conducteur ne semblait n’en avoir cure. Pourtant, d’après des informations, c’était juste un contrôle routier. La scène s’est passée mardi dernier vers 13 h, à la place de l’ONU, à Dakar, selon certains.



Il est également indiqué, suivant Seneweb, que l'agent de la Section de la régulation de la compagnie de circulation de Dakar a été traîné sur 500 m. Interpellé par le limier, le chauffard a fait semblant de s'arrêter avant d'appuyer sur l’accélérateur. Le policier B.S s'est jeté sur le capot du véhicule pour sauver sa peau, d'après toujours la source de Seneweb.



Le chauffeur répondant au nom de Moustapha Diène est tombé sur des embouteillages qui l’ont obligé à s’arrêter. La scène inouïe a été immortalisée par les riverains, grâce aux smartphones. Arrêté, le mis en cause a été mis à la disposition des éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.

Interrogé sur les faits, Moustapha Diène a tenté de faire croire aux enquêteurs qu'il n'avait pas vu le policier qui était couché sur le capot de son véhicule de marque Ford. Mais sa ligne de défense a été battue en brèche par les éléments en possession des hommes du commissaire Bara Sangharé.

Le chauffeur a été placé en garde à vue depuis hier dans les locaux du commissariat central de Dakar. Il pourrait être poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui, outrage à agent, violence et voie de fait, entre autres.



Moustapha Diène sera présenté au procureur, à l'issue de l'enquête de la Sûreté urbaine, d'après nos sources.

























































Enquête Quotidien