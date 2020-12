PORT DE DAKAR: La Douane saisit du vin et de l’huile de contrebande

La Subdivision des Douanes de Dakar Port a saisi 1.361 cartons de vin en provenance de la France et frauduleusement déclaré comme du jus de fruit. Le montant de cette saisie est estimé à 57.397 000 franc Fcfa. Une autre opération a permis à cette unité de déjouer une tentative de déversement frauduleux sur le marché intérieur de 6 conteneurs d’huile d’une valeur estimée à 82.500.000 Fcfa que les contrevenants ont tenté de sortir sous le couvert de faux documents de transit.

Par ailleurs, d’autres opérations qui se déroulent durant tout le mois de décembre, consistent à un contrôle approfondi des passagers et des marchandises sur les axes Toubacouta- Saboya et koungheul-Maka Gouye ainsi qu’une interdiction formelle de délivrance de tolérance sur le sucre au niveau de bureau des Douanes de Karang et de Keur Ayib.

C’est ainsi que les agents du poste des Douanes de Makka-Gouye (subdivison de Kaffrine) ont pu intercepter le 20 décembre 2020, vers 5heures du matin, un camion immatriculé au Sénégal et en provenance de la Gambie transportant 20 tonnes de sucre. Les convoyeurs ont conditionné le sucre dans 400 sacs dissimulés dans de l’arachide. La saisie a eu lieu précisément à Khossnan (commune de Saly Escale). La valeur totale de la marchandise et du moyen transport (le camion) est de 23 millions de Fcfa.

Dans le même sillage, les autres unités du Centre se sont illustrées par d’importantes saisies de marchandises de fraude. Il s’agit de 589 kilogrammes de chancre indien d’une valeur de 42.160.000 Fcfa ; 55 colis de faux médicaments dont l’évaluation est en cours et 833 sacs de sucre pour une valeur de 20. 582.000 Fcfa. Plusieurs individus ont été interpellés au cours de ces opérations.