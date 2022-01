Le président de la République a procédé lundi à la pose de la première pierre du port multifonctionnel de Ndayane (ouest), destiné à décongestionner celui de Dakar.



Les travaux de cette infrastructure portuaire d’une superficie 1.200 hectares vont se dérouler en deux phases, pour un investissement tournant autour de 3.000 milliards de francs CFA, indique un dossier de presse du projet.



La cérémonie de lancement des travaux s’est déroulée en présence du directeur général du Port autonome de Dakar, Ababacar Sédikh Bèye, et du président-directeur général DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem.



Etaient également présents des maires des communes de Ndayane, localité voisine de Popenguine, dans la région de Thiès (ouest), ainsi qu’une forte délégation malienne.



La commune de Ndayane est située sur la Petite-Côte, entre Diass (Mbour), Toubab Dialao et Yène (département de Rufisque).



‘’Avec ce port, nous allons relever trois défis’’, dont celui de ‘’décongestionner le port de Dakar et ses environs’’. Il va servir aussi à ‘’donner une impulsion’’ au transport de marchandises, ‘’qui ne cesse d’argumenter à l’échelle mondiale’’, a dit Macky Sall.



Le port de Dakar capte ‘’95 % des échanges commerciaux du Sénégal, mais aussi 80 % des hydrocarbures et 65 % des autres trafics du Mali’’, a indiqué Macky Sall dans le même dossier de presse.



Selon le chef de l’Etat, le futur port de Ndayane va aider à développer la logistique et le fret maritime au Sénégal.



L’Etat du Sénégal est actionnaire de la société chargée de la gestion du terminal à conteneurs du port. "Nous en sommes actionnaires à 40 %, et DP World à 60 %’’, a-t-il précisé.



‘’Au moins 25.000 emplois seront créés dans cette zone, dans un premier temps. Sur les deux phases, il est envisagé la création de 100.000 à 250.000 emplois à long terme’’, indique le dossier de presse du projet.



La première partie des travaux, prévue au cours du premier trimestre de 2022, va s’étendre sur 300 hectares, une superficie prenant en compte la partie réservée au terminal à conteneurs, selon le même document.



Il affirme que les études sont bouclées, ceux des travaux en zone militaire notamment, y compris tout ce qui concerne le tracé des routes.



‘’La première phase, d’un coût de 448 milliards de francs CFA, sera réalisée par la même entreprise, DP World. En plus du terminal à conteneurs de 300 hectares, elle comprendra un chenal maritime de 5 km et la construction d’une profondeur de 18 m dimensionnée pour accueillir des post-Panamax et des navires de 336 m de long’’, lit-on dans le dossier de presse.



La deuxième phase des travaux va coûter près de 169 milliards de francs CFA. Elle comprend un deuxième quai de 410 m et le dragage supplémentaire du chenal marin, selon la même source.



La mise en service de cette infrastructure permettra de traiter des navires de 400 m de long, poursuit-elle, notant qu’avec sa livraison, ‘’de nouvelles liaisons routières et ferroviaires relieront le port de Dakar au réseau de transport régional’’.



Le Sénégal compte sur ce port multifonctionnel pour se doter d’une plateforme portuaire et logistique permettant de faire face aux nouvelles exigences du transport maritime.



La société DP World, en ce qui la concerne, ambitionne de faire de Ndayane ‘’une version africaine délocalisée du port de Jebel Ali, qui est devenu le premier port en eau profonde du golfe Persique et le deuxième port commercial du monde’’.



































aps