POSTE : ABDOULAYE BIBI BALDÉ INSTALLÉ DANS SES NOUVELLES FONCTIONS

Le conseil d’administration de la société nationale La Poste a procédé jeudi en milieu de matinée à l’installation du nouveau directeur général Abdoulaye Bibi Baldé. L’ancien ministre de la Communication, de l’Economie numérique, des Postes et des Télécommunications remplace à ce poste Ciré Dia. S’adressant à des journalistes l’issue de cette cérémonie, le président du conseil d’administration, Abdoulaye Makhtar Ndiaye a précisé que la passation de service entre l’ancien et le nouveau DG se déroulera ultérieurement. "Le conseil s’est réuni pour valider la nomination du nouveau directeur général et son installation. La passation de service va se tenir le plus rapidement possible", a expliqué le PCA de La Poste. aps