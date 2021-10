POUR DIDIER DESCHAMPS, KARIM BENZEMA MÉRITE LE BALLON D'OR CETTE ANNÉE

Karim Benzema Ballon d'Or 2021 ? Le Madrilène a des arguments. De solides arguments même. Cinquième meilleur buteur en Europe sur l'année (27 réalisations), devant Cristiano Ronaldo notamment, Benzema fait partie de la discussion, avec Lewandowski, Messi ou Jorginho, lui qui porte sur ses épaules le Real Madrid, cette usine à Ballon d'Or. Problème, il n'a rien gagné cette saison échouant à ramener un titre à son club mais aussi à sa sélection, à l'Euro au cours duquel il a effectué un retour aussi inattendu qu'intéressant.



Alors mérite-t-il le Ballon d'Or cette année ? "Oui", a répondu Didier Deschamps dans une courte vidéo publié par le compte Twitter de Téléfoot. Le sélectionneur défend son avant-centre alors que Benzema représente, sans aucun doute, la meilleure chance française dans la course à la plus prestigieuse récompense individuelle. Kylian Mbappé est un autre prétendant mais son mutisme à l'Euro, quand Benzema a inscrit 4 buts, semble être un obstacle rédhibitoire.



Les Français ont un dernier atout dans leur manche car tous les titres n'ont pas encore été dsitribués cette année. Bien sûr, la Ligue des Nations n'a pas le prestige de la Ligue des champions ou de l'Euro mais une victoire face à la Belgique puis face à l'Italie ou l'Espagne au moment même où le jury doit prendre sa décision pourrait faire basculer le vote. Benzema et Mbappé savent ce qu'il leur reste à faire.