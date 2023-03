PREMIER LEAGUE | ARSENAL RENVERSE BOURNEMOUTH (3-2) APRÈS AVOIR ÉTÉ MENÉ 2-0, CHELSEA GAGNE À NOUVEAU

Les Gunners se sont trouvé un mental de champion ! Sérieusement secoué à domicile par Bournemouth, samedi, lors de la 26e journée de Premier League, Arsenal a réussi à renverser la situation pour s'imposer au bout du temps additionnel (3-2). Phillip Billing (1ère) et Marcos Senesi (57e) avaient donné deux buts d'avance aux Cherries, les Londoniens ont répondu par Thomas Partey (62e), Ben White (70e) et Reiss Neslon (90e+7) pour s'imposer et reprendre 5 points d'avance en tête du classement.



La rencontre ne pouvait pas mieux démarrer pour les visiteurs. Sur l'engagement, Dango Ouattara est parti sur la droite, a centré au sol et trouvé Billing au second poteau pour l'ouverture du score après seulement 9 secondes de jeu et le second but le plus rapide de l'Histoire de la Premier League (0-1, 1re).



DES CHERRIES INSOLENTS DE RÉALISME

Cueillis à froid et vexés, les Gunners ont tout de suite réagi et Martin Odegaard puis Bukayo Saka ont sollicité le portier adverse Norberto Neto qui a signé une superbe double parade (4e). Arsenal a ensuite monopolisé le ballon dans les derniers mètres adverses avec une pointe à 94% de possession et 85% à la pause. Sauf que les hommes de Mikel Arteta ont surtout buté sur la muraille adverse en ne combinant pas assez efficacement.



Bournemouth a même failli faire le break en contre avec Billing, parti sur la gauche avant de centrer au sol pour Ouattara qui a perdu son duel face à Aaron Ramsdale (20e). Les Londoniens ont eu chaud mais aussi vu Leandro Trossard sortir sur blessure et céder sa place à Emile Smith-Rowe (22e). Si Arsenal a attaqué de plus belle après la pause, ce sont les visiteurs qui ont doublé la mise d'une tête décroisée de Senesi sur corner alors que son équipe n'a décoché que 4 tirs au total (0-2, 57e).



LE DERNIER MOT POUR NELSON

Arsenal avait un genou à terre mais s'est brutalement révolté. Servi par Smith-Rowe après un corner, Partey a rapidement réduit le score et relancé le match (1-2, 63e). Les débats sont même devenus très intenses devant un public londonien qui reprenait espoir. L'entrant White a placé une belle reprise sur un centre de Nelson, à peine sorti du banc (69e), et Neto n'a pu repousser le ballon que derrière sa ligne de but (2-2, 70e).

Odegaard, Saka et Gabriel Martinelli ont poussé tant qu'ils ont pu mais encore buté sur la défense des promus relégables qui reste pourtant la plus perméable de Premier League. Sur un ultime corner et le 30e tir des Gunners, Nelson a pourtant trouvé la faille pour permettre aux siens d'arracher la victoire (3-2, 90e+8e). Souvent blessé, le jeune ailier anglais n'a joué que trois matches de championnat cette saison mais aussi signé trois buts après un doublé contre Nottingham Forest en octobre (5-0). Sa réalisation du jour symbolise la détermination d'Arsenal à aller chercher un titre de champion qui lui échappe depuis 19 ans.





WESLEY FOFANA RELANCE CHELSEA, TOTTENHAM RELANCE LA LUTTE POUR LE TOP 4

Un mois et demi que Chelsea n'avait plus gagné, toutes compétitions confondues. Face à Leeds, les Blues n'ont toujours pas été flamboyants offensivement, ne trouvant le cadre que trois fois contre le 17e de Premier League. Mais il a suffi d'un but du défenseur français Wesley Fofana (53') pour offrir la victoire à la troupe de Graham Potter. Ce succès permet à Chelsea de rester dans la première partie de tableau, alors qu'Aston Villa, 11e, s'est imposé dans le même temps contre Crystal Palace. Une bonne manière aussi d'aborder le huitième de finale retour de la Ligue des champions et le but de retard à surmonter contre le Borussia Dortmund.





Devant, Tottenham lâche du lest. Les Spurs se sont inclinés en fin de match chez les Wolves (1-0). Pedro Porro et Heung-min Son avaient trouvé la barre plus tôt dans la rencontre. Avec deux matches d'avance, la quatrième place des joueurs d'Antonio Conte est désormais à portée de Newcastle, Liverpool et même Brighton, auteur du carton du jour (4-0 contre West Ham). Les Seagulls comptent trois matches de moins, et sept points de retard sur les places qualificatives pour la C1.