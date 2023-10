PREMIER LEAGUE - RACHAT DE UNITED : LE QATAR SE RETIRE, JIM RATCLIFFE DEVRAIT DEVENIR ACTIONNAIRE MINORITAIRE

Manchester United évolue sur des sables mouvants ces dernières semaines. Loin du compte sur le plan sportif (10e de Premier League), l'instabilité se prolonge jusqu'aux plus hautes strates du club, englué dans un interminable processus de vente initié par les Glazers en novembre 2022. Propriétaire du club mancunien, la famille Glazer cherche chaussure à ses pieds depuis. Deux candidats ont répondu à l'appel mais il devrait bientôt n'en rester plus qu'un en course.



Dôté de moyens presque illimités, le Cheikh Jassim Al Thani a posé de nombreuses propositions sur la table des Glazers, toutes refusées. La dernière en date, impliquant un rachat de 100% des parts, a suivi le même chemin : un refus des propriétaires actuels des Red Devils. Echaudé par la réponse des Glazers, l'homme d'affaires qatarien aurait signifié aux Américains qu'il était prêt à se retirer des discussions, selon une information relayée par Fabrizio Romano ainsi que la presse anglaise.



Ce pas de côté du Cheikh Jassim laisserait seul dans la course Sir Jim Ratcliffe, première fortune britannique (et propriétaire de l'OGC Nice). Pourtant, selon les derniers échos, la dernière offre du Qatarien aurait atteint des sommets vertigineux, avec une hausse significative (plusieurs centaines de millions de livres) par rapport à l'offre précédente. Dès lors, le Cheikh Jassim serait découragé face aux demandes irréelles des Glazers.



RATCLIFFE VA ENTRER AU CAPITAL DU CLUB



Dernier soubresaut de ce samedi, la presse anglaise a relayé l'écho d'un accord pour l'entrée au capital du club de Ratcliffe, patron d'INEOS. Dans l'attente de l'aval final donné par le conseil d'administration de Manchester United, Ratcliffe serait sur le point de devenir actionnaire minoritaire du club, à hauteur de 25%. Cela laisserait les Glazers maîtres à bord du navire, et ce en dépit des nombreuses protestations des supporters des Red Devils envers leurs propriétaires, accusés d'avoir fossoyé la compétitivité sportive de l'institution.