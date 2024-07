PRÉPARATIFS MAGAL TOUBA 2024 | LA RTS RENOUVELLE SON ENGAGEMENT POUR UNE COUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE L’ÉVÉNEMENT

Dans près de quatre semaines, la communauté mouride célébrera le Grand Magal de Touba, l’un des plus grands événements religieux du Sénégal. Le Directeur général de la Radiotélévision Sénégalaise (RTS), Monsieur Pape Alé Niang, a effectué ce lundi une visite dans la cité sainte de Touba pour rencontrer le Khalife Général des Mourides et discuter des préparatifs de cette importante commémoration.



Pape Alé Niang a souligné l’importance de cette rencontre avec le Khalif Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour obtenir ses bénédictions et assurer la réussite de la mission de la RTS à la tête de la couverture médiatique du Magal.



« Nous allons tout droit vers la tenue du prochain Magal de Touba. Nous avons jugé nécessaire avec tous les directeurs de venir rencontrer le Khalif, recevoir ses prières d’abord pour la réussite de la mission à la tête de la RTS mais également connaître les besoins, les évaluer pour faire le travail nécessaire lors des jours du Magal,» a-t-il déclaré.



Pour assurer une couverture médiatique optimale, la RTS prévoit d’introduire plusieurs innovations cette année.



« Déjà, il y a une équipe qui est déployée à Touba pour faire le nécessaire. Le comité d’organisation travaille en étroite collaboration avec les équipes de la RTS », a affirmé Pape Alé Niang.



« Cette collaboration vise à répondre efficacement aux exigences de l’événement et à garantir une diffusion de qualité des différentes activités du Magal », souligne le Directeur Général de la RTS.



En plus du Khalife, le Directeur général de la RTS et son équipe ont également rencontré le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, qui leur a prodigué des conseils précieux.



« C’est dans ce sens que nous allons y veiller scrupuleusement pour la réussite de cette mission,» a ajouté Pape Alé Niang.



L’objectif principal de la RTS pour ce Magal est de déployer tous les moyens nécessaires pour assurer une couverture complète et de haute qualité.



« Touba est la seconde ville, au plan économique. Donc, il nous revient aujourd’hui de prendre en compte les préoccupations, surtout dans son développement et son élargissement,» a-t-il rappelé.



En soulignant l’importance économique de Touba, Pape Alé Niang a insisté sur la responsabilité de la RTS de mettre en lumière les aspects socio-économiques de la ville sainte.



Le Directeur général de la RTS a affirmé que le Magal de Touba est un événement d’importance mondiale, ce qui justifie l’engagement total de la RTS.



« En plus, le Magal de Touba est un événement mondial. Donc, il nous revient, étant la télévision mère, de prendre toutes les dispositions pour assurer une parfaite couverture de cette grande manifestation religieuse. »



Avec ces dispositions, la RTS se prépare à offrir aux téléspectateurs une couverture exceptionnelle du Magal de Touba 2024, en mettant en valeur la richesse culturelle et spirituelle de cet événement religieux majeur.

























































Rts