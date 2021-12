PRÈS DE 200 NOUVEAUX CAS, LE SÉNÉGAL EN PLEINE QUATRIÈME VAGUE

Le scénario n’était pas exclu par les autorités sanitaires. La 4e vague s’est installée, au Sénégal. De 156 ce mercredi, les nouvelles contaminations sont passées à 198, ce jeudi 30 décembre. Ces cas sont revenus positifs sur un échantillon de 1606 tests, soit un taux de positivité de 12,32%. La situation est corsée avec le retour des cas importés.



En effet, les nouveaux cas sont ainsi répartis : un contact suivi, deux cas importés et 195 issus de la transmission communautaire. Dakar en recense 177 dont 149 dans le département éponyme, treize à Pikine, sept à Guédiawaye, six à Rufisque et deux à Keur Massar.



Pour les régions, les 18 cas recensés concernent Mbour, dix, Thiès, six, Kaolack et Ziguinchor, un pour chacune des localités.



En revanche, 60 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Quatre cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Selon les dernières tendances divulguées par les autorités sénégalaises, Omicron, variant très contagieux, a pris le dessus sur le virulent variant Delta. Ce qui explique peut-être qu’aucun cas de décès lié au coronavirus n’a été déclaré ces dernières 24 heures, au Sénégal.



Depuis le 2 mars 2020, 74 870 cas ont été déclarés, dont 72 482 guéris, 1890 décédés et donc 497 malades sous traitement.



Hier mercredi, 3864 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1 million 358 mille 026.



A vos masques !!!











































emediasn