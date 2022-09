PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU SÉNÉGAL- Ce ne sera ni Mimi, ni Amadou Bâ...Dr Amadou Mame Diop, Député maire de Richard Toll, actuel Dg de la Sapco, pressenti par le Pr Macky Sall pour occuper le perchoir

Comme tout le monde le sait et , pour paraphraser nos confrères de Sud, nos confrères de Sud, les députés de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BENNO) étaient en réunion ce week-end à Saly-Portudal durant 48 heures pour harmoniser leur position en perspective de l’installation de la 14ème Législature, prévue ce lundi 12 septembre à partir de 10 heures. Mais, jusqu'au moment où ses lignes sont écrites, les choses sérieuses n'ont pas démarré.



Ils ont passé au peigne fin le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les trucs et astuces qu’il faudra éviter, surtout pour les analphabètes, afin de ne pas avoir des bulletins blancs. Toutefois, ils ont quitté la station balnéaire, ce matin, sans connaître le nom du président de l’Assemblée nationale.



Mais, dakarposte, qui activé ses perspicaces réseaux de renseignements aux fins d'en savoir davantage, est en mesure de révéler que le Président Macky Sall, qui a tout verrouillé, comme à son habitude, a jeté son dévolu sur Dr Amadou Mame Diop, Député maire de Richard Toll, actuel Dg de la Sapco aux fins de remplacer Moustapha Niass au perchoir. Du moins, c'est le candidat de BENNO BOK YAAKAR.

Militant de la Première heure, élu en 2012 puis en 2017 député toujours sur la liste de Dagana.



Depuis quelques semaines, des rumeurs plus persistantes envoient Aminata Touré et/ou Amadou Ba au perchoir.





