PRÉSIDENCE LIGUE PRO : BABACAR NDIAYE RENONCE AU PROFIT DE DJIBRIL WADE

Les tractations pour une candidature unique ne concernent pas que la course à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Dans un communiqué reçu à Emedia, le président de Teungueth Football Club (TFC) annonce le retrait de sa candidature au poste de président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), au profit de Mohamed Djibril Wade, premier vice-président de la LSFP et président de NGB Niarry Tally.



Babacar Ndiaye précise que son désistement fait suite à "plusieurs médiations du ministère des Sports, du Comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS) et de différentes autorités."



Ainsi, "dans un souci de rassemblement, de rapprochement, le devoir d’unité autour du football m’incombe. Soucieux de préserver les intérêts supérieurs du football sénégalais, j’ai décidé d’opérer ce retrait qui doit être compris comme une volonté d’orienter le football vers le développement", ajoute-t-il.



































emediasn