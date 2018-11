PRÉSIDENTIELLE 2019 : CONSTITUTION ET DÉPÔTS DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AU MENU D’UN ATELIER, VENDREDI

Un atelier d’information et de partage sur la constitution et les dépôts des dossiers de déclaration de candidature à l’élection présidentielle de février prochain se tient vendredi à Dakar, à l’initiative de la Direction générale des élections (DGE).



La rencontre prévue à l’hôtel Ngor Diarama réunira notamment l’ensemble de candidats à la candidature à la prochaine élection présidentielle ou leurs représentants, indique un communiqué.



Les modèles de déclaration de candidatures et d’attestation fixés par arrêté du ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions du Code électoral, ainsi que le calendrier des opérations électorales intéressant les différents acteurs seront exposés, commentés et partagés’’, souligne-t-on de même source.