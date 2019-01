PRESIDENTIELLE 2019: » LE PRESIDENT MACKY SALL A UNE VISION FURISTE » SELON HAMIDOU KASSE MINISTRE EN CHARGE DE LA COMMUNICATION DU PALAIS

Dans le cadre de ses activités de vulgarisation du programme du candidat Macky Sall , la plateforme de la jeunesse pour l’Émergence pour la réélection de Macky Sall ( JERM), le ministre en charge de la communication du palais était face aux animateurs de la structure et des journalistes ce samedi 19 janvier 2019 .Il est revenu sur le bilan élogieux du président Macky Sall et les perspectives d’avenir qui s’offre à la jeunesse . » Le président Macky Sall a une vision futuriste pour le Sénégal » a déclaré le ministre Hamidou Kassé face aux jeunes du JERM , une plateforme chargée de vulgariser sur les nouvelles technologies , les réalisations du chef de l’État et les enjeux de ce scrutin qui déterminera l’avenir du pays .Évoquant la problématique des infrastructures , M. Kassé souligne qu’un pays ne pas se développer sans un fondement solide comme les autoroutes, , les ponts , le chemin de fer qui permettront de booster l’activité économique , ce qui va créer des emplois et de la richesse .Selon le président Sall est un visionnaire qui pense aux générations futures car lorsqu’il lançait le PSE , on ne parlait pas de Pétrole , ni de gaz , donc il y a lieu d’espérer que l’Émergence sera atteinte en 2030 avant la date prévue de 2035 . Interpellé sur l’organisation du scrutin par le ministre de l’intérieur , il rassure les opposants en leur disant qu’on ne pas truquer des élections au Sénégal car le système est fiable et a fourni ses preuves avec les deux alternances . Concernant la lancinante question de l’insalubrité des villes sénégalaises, il révèle que le président Macky Sall tient beaucoup à son programme » Zéro déchet » qui regèlera définitivement cette question A propos de la jerm, il n’a pas manqué de saluer cette initiative de jeunes engagés aux cotés du président Macky Sall