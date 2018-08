PRÉSIDENTIELLE 2019 : PLUS DE 80 PARTIS ET COALITIONS VENUS RÉCLAMER LA FICHE DE PARRAINAGE

Quelque 80 partis politiques et coalitions de partis se sont manifestés lundi auprès de la Direction générale des élections (DGE), pour réclamer la fiche de parrainage en support papier et en support électronique de la présidentielle de février 2019, a appris l’APS.



La révélation a été faite en milieu de journée par le Directeur de la formation et de la communication à la DGE, Bernard Casimir Cissé.



‘’Ils sont passés pour récupérer cette fiche et en ce moment, il est dénombré plus de 80 personnes venant de partis politiques, de coalitions qui ne sont pas encore déclarées, certes, et des personnalités indépendantes qui se sont déplacées pour réclamer la fiche’’, a dit M. Cissé à la presse.





‘’Au moment où nous vous parlons, certains se déplacent pour venir récupérer la fiche, d’autres sont passés mais n’avaient pas de mandat ou de lettre dûment signés, soit de leur candidat ou chef de parti. Ils sont repartis et vont revenir’’, a-t-il ajouté



Il a expliqué que sur le modèle de fiche de collecte qui leur a été remis, le discriminant qui n’était pas encore dévoilé est le numéro de la carte d’identité CEDEAO de 17 chiffres. C’est ce numéro ‘’qui va faire office de discriminant, et il est dévoilé’’, a-t-il insisté.



Bernard Casimir Demba Cissé rappelle que dans le document, ‘’il est demandé au parrain de décliner son nom, son prénom, son numéro d’électeur, son numéro d’identification nationale’’.



Il doit aussi préciser ‘’sa circonscription d’inscription, la commune au niveau du Sénégal---à l’étranger, c’est la juridiction---, et enfin sa signature’’.



‘’Ces éléments ont été remis et nous précisons que la remise se poursuit et ne s’arrête pas à ce jour. Tous les candidats restent libres de se présenter auprès des services de la DGE pour récupérer ce modèle de fiche. Aujourd’hui, c’est le démarrage de la remise’’, a-t-il martelé.



M. Cissé a rappelé que le démarrage du dépôt des dossiers de candidatures auprès du Conseil constitutionnel est prévu le 11 décembre et se poursuivra jusqu’au 26 du même mois.



Il a assuré que ‘’les retardataires ont jusqu’à cette date (26 décembre) pour venir récupérer leur fiche’’.