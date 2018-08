PRÉSIDENTIELLE : LA COLLECTE DES PARRAINAGES DÉMARRE LUNDI

La collecte des parrainages pour les candidatures à la prochaine présidentielle de février 2019 va démarrer lundi, selon Radio Futurs Médias (RFM) qui dit tenir cette information du ministre de l’Intérieur.



Selon le média, Aly Ngouille Ndiaye a assuré que la "fiche de collecte’’ devant permettre aux acteurs politiques de recueillir les signatures des électeurs disposés à les parrainer sera disponible d’ici lundi et diffusée dans le Journal officiel.



La révision constitutionnelle du 19 avril 2018 impose désormais aux candidats à la prochaine présidentielle un parrainage de 0,8% du corps électoral.



Le parrainage était jusqu’ici limité aux candidatures indépendantes.



Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant au minimum, 0,8 % et, au maximum 1 % du fichier électoral général, selon le Code électoral révisé.



Les électeurs signataires doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région.



"La liste des électeurs ayant parrainé le candidat doit être présentée sur fichier électronique et en support papier alors qu’un électeur ne peut parrainer qu’un candidat’’, selon le code électoral.



Le Code électoral précise ainsi que dans le cas d’une présence sur plus d’une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée selon l’ordre de dépôt est validé et est invalidée pour les autres.



Toutefois si, du fait de cette invalidation, une liste n’atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier ou le minimum par région, notification en est faite au mandataire concerné.



Celui-ci, selon toujours la loi électorale, peut procéder à la régularisation par le remplacement jusqu’à concurrence du nombre de parrainage invalidés pour ce fait dans les 48 heures.