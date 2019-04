PRESTATION DE SERMENT : LE BALLET DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT SE POURSUIT

Le ballet des Chefs d’Etat et de gouvernement se poursuit à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar où sont arrivés, lundi en fin de matinée, le président du Liberia Georges Weah, la présidente d’Ethiopie Sahle-Work Zewde et le chef du gouvernement ghanéen Yaw Osafo Maafo, pour assister, mardi, à la cérémonie de prestation de serment du président sénégalais Macky Sall, élu pour un second mandat.







Ils ont été précédés par le président guinéen Alpha Condé accueilli à sa descente d’avion par le président Macky Sall avant de recevoir les honneurs d’un détachement de l’armée sénégalaise.



Les présidents Sall et Condé ont salué les membres du gouvernement et les responsables de l’ambassade de Guinée à Dakar.



Le président guinéen a été devancé à Dakar, dimanche, par ses homologues du Burkina Faso et de Madagascar.



Le président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré est arrivé dimanche en fin de matinée dans la capitale sénégalaise.



Le président Kaboré est le premier dirigeant à fouler le sol du Sénégal parmi les treize chefs d’Etat et de gouvernement attendus à cette cérémonie de prestation de serment prévue dans la Nouvelle ville de Diamniadio, à la sortie de Dakar.



Le président de Madagascar, Andry Rajoelina est arrivé dans l’après-midi.



La cérémonie de prestation d’investiture de Macky Sall, sorti vainqueur de l’élection présidentielle du 24 février dernier, va se tenir au Centre des expositions du pôle urbain de Diamaniadio, dans le département de Rufisque.







BHC/MD